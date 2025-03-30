Москва, 30 марта, 2025, 09:38 — ИА Регнум. Росавиация начала расследование обстоятельств аварийной посадки частного легкомоторного самолёта Л-147М на федеральную трассу под Вологдой. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Telegram/Представитель Росавиации

«Ключевая цель расследования — установление причин серьёзного авиационного инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что командир двухмоторного самолёта-амфибии вынужденно приземлился на автотрассу А114 Вологда — Новая Ладога, предварительно, по технической причине. Пилот не пострадал, кроме него на борту никого не было.

Воздушное судно, по предварительной информации, повреждений не получило. Его переместили, чтобы не мешать автомобильному движению, добавил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 марта легкомоторный самолёт Л4 RA-3337 совершил вынужденную посадку на трассу Вологда — Новая Ладога в Вологодской области. Инцидент произошёл во время выполнения учебно-тренировочного полёта в районе посадочной площадки Кедрово. Воздушное судно с бортовым номером RA-3374 приземлилось на автодорогу вблизи деревни Лесково.

Пострадавших не было. По факту произошедшего начата проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ опросили пилота легкомоторного самолёта. Он рассказал, что у воздушного судна отказало управление, однако летчик смог посадить его на трассу.