Константиновка, ДНР, 30 марта, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили женский расчёт операторов дронов ВСУ близ города Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в российских силовых структурах ТАСС.

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

«Операторы 6-й мотострелковой дивизии ударами FPV-дронов уничтожили под Константиновкой расчёт БПЛА противника из числа женщин», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сначала воздушная разведка обнаружила и уничтожила ретранслятор. После этого FPV-дроны ударили по пункту управления и уничтожили его вместе с расчётом.

Ранее в марте силовики сообщали, что группа женщин из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» была уничтожена под Красноармейском (украинское название — Покровск). Штурмовиков ликвидировали в результате ударов артиллерии и БПЛА, когда они пытались спешиться с военной техники. Российские военные также уничтожили экипаж, который должен был доставить женский десант на позиции.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на поле боя, в частности на красноармейском и дзержинском направлениях, неоднократно находили тела женщин, воевавших в рядах ВСУ. Он уточнил, что они были даже не наводчиками дронов, а штурмовиками.

Пленный украинский штурмовик Константин Харитонов рассказал, что женщин-заключённых, воевавших в рядах ВСУ, часто отправляли в так называемые «мясные штурмы». По его словам, количество таких женщин на передовой выросло в январе, после того как командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Михаил Драпатый был назначен руководителем группировки «Хортица», действующей на донецком направлении.