Рим, 30 марта, 2025, 09:18 — ИА Регнум. Ведущий итальянского государственного канала RAI-3 жёстко отреагировал на высказывания украинского журналиста Вячеслава Майструка во время ток-шоу и осадил его. Об этом сообщила российская журналистка Ася Емельянова.

Кадр из ток-шоу на итальянском канале RAI-3 Украинский журналист Вячеслав Майструк и ведущий итальянского государственного канала RAI-3

Она отметила, что Майструк во время спора некорректно высказывался на политическую тему и не реагировал на замечания ведущего, постоянно перебивал его.

«Ведущий программы «Положение вещей» объяснил украинскому гостю, который три года шлялся по итальянским ток-шоу, выдавая себя за журналиста, безнаказанно ругаясь русским матом, включаясь из своей киевской ванной, что у него дома так себя вести нельзя», — написала Емельянова в Telegram-канале.

По её словам, произошедшее напомнило публичную перепалку президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Тогда глава Белого дома упрекнул украинского коллегу в неуважении и указал на то, что его страна находится «в большой беде».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956469" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Вашингтоне прошла встреча украинской и американской сторон, на которой, в частности, предполагалось заключить сделку по редкоземельным металлам. В ходе переговоров Трамп заявил, что перемирие «неминуемо», а Зеленский продолжил настаивать на дальнейших военных действиях. Также он заявил, что Украина не примет перемирие без «гарантий безопасности» от США.

При этом Зеленский пытался возражать как главе Белого дома, так и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и даже позволил себе нецензурную брань. Американский лидер попросил Зеленского досрочно покинуть Овальный кабинет и вернуться, когда тот будет «готов к миру». После этого в Верховной раде Украины заявили, что восстановление отношений между главой киевского режима и американским президентом практически невозможно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась сдержанности Трампа и участвовавшего во встрече Вэнса. По её словам, поведение Зеленского могло спровоцировать рукоприкладство, но Трамп и Вэнс проявили «чудеса выдержки».

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц после перепалки сравнил главу киевского режима с типичной «бывшей девушкой», которая хочет поспорить о прошлом.