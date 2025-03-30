Каир, 30 марта, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Капитан батискафа «Синдбад», потерпевшего крушение у побережья Хургады в Египте, рассказал, что покинул подводный аппарат последним. Об этом сообщила газета Al-Masry al-Youm.

Mark Malak/dpa/Global Look Press Поисково-спасательная операция на месте аварии прогулочного батискафа «Синдбад» в Красном море

«Я был последним, кто покинул батискаф после того, как он затонул, видимость при этом была нулевой», — уточнил он.

По его словам, вода попала внутрь плавсредства ещё до того, как оно успело отойти от платформы.

Адвокат капитана заявил, что его подзащитный неоднократно обращался к владельцам с просьбой провести техническую инспекцию судна, однако компания проигнорировала эти запросы, указано в материале.

Адвокат капитана Хусам Салем подтвердил, что его подзащитный неоднократно требовал увеличения количества членов экипажа на батискафе и просил провести техническое обслуживание судна, однако компания-владелец не отреагировала на запросы.

Как передавало ИА Регнум, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноимённой гостинице, произошла 27 марта около 10:00 мск в Хургаде. На борту аппарата, который осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, находились 45 россиян и пять членов экипажа.

В опубликованном списке пассажиров батискафа значились пять человек с фамилией Гордеев, по четыре — Валиуллиных, Болдыревых, Боровковых, трое Измайловых, по двое Буценко, Никифоровых, Калгиных, Фаттаховых, Головиных.

При крушении батискафа погибли шесть россиян, в том числе двое детей. В больницы, по данным властей провинции Красное море, доставили 29 пострадавших. Медики диагностировали у пострадавших травмы головы, конечностей, ушибы, трудности с дыханием.

Российская туристка Алёна, отдыхавшая в Хургаде в 2017 году, рассказала, что батискаф «Синдбад» за много лет до крушения уже находился в плохом состоянии. По её словам, он «еле дышал, боялись даже прикоснуться, чтобы не сломать».

Правоохранители установили, что лицензия на управление батискафом, принадлежащим гражданину Египта, была действительна, а капитан имел необходимую квалификацию. Его задержали, но позже отпустили под залог и подписку о невыезде.

В генконсульстве РФ заявили, что начался процесс возвращения на родину тел российских граждан, погибших в результате затопления батискафа. Все расходы, связанные с транспортировкой погибших, покроют страховые компании.