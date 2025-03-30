Нейпьидо, 30 марта, 2025, 08:39 — ИА Регнум. Сводный отряд МЧС России направили в провинцию Мандалай в Мьянме, наиболее пострадавшую от землетрясения. Об этом сообщил пресс-центр министерства.

Myo Kyaw Soe/XinHua/Global Look Press

«Спасатели МЧС России приступили к работе по ликвидации последствий землетрясения в Мьянме», — говорится в сообщении.

Решение о переброске отряда в Мандалай было принято на заседании в Нейпьидо с участием представителей МЧС и правительства страны. Передовую группировку из 20 спасателей, кинологов и операторов беспилотных авиационных систем направили на место самолётом малой авиации.

Эти специалисты первыми приступят к работе. Вторая группа из десяти сотрудников МЧС отправилась на место на автомобилях высокой проходимости, чтобы оценить инфраструктуру и состояние дорог.

Как сообщало ИА Регнум, Россия направила в Мьянму два самолёта МЧС со сводным отрядом из 120 спасателей. Руководитель отряда Сергей Воронцов заявил, что специалисты будут работать круглосуточно, в три смены.

Землетрясение в Мьянме произошло утром 28 марта, магнитуда, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. За первым подземным толчком последовал второй магнитудой 6,4. Разрушения зафиксированы практически по всей стране. Обрушились многие жилые дома, административные здания, школы и больницы. Число погибших в результате землетрясения превысило 1,6 тыс. человек, свыше 3,4 тыс. человек пострадали.

Толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме. Землетрясение в таиландской столице Бангкоке было классифицировано как крупномасштабное бедствие. В городе, в частности, обрушился строящийся небоскрёб. О пострадавших российских туристах не сообщалось.