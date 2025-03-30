Лондон, 30 марта, 2025, 08:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может находиться у власти до 2037 года, такую возможность ему даёт лазейка в 22-й поправке к конституции страны, сообщил британский таблоид Daily Mail.

Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

«Возможность для Трампа остаться на третий срок, а потенциально и на четвёртый, до января 2037 года, когда ему исполнится 90 лет, не только возможна, но и проста благодаря вопиющей лазейке в поправке», ― отмечается в публикации.

Авторы статьи пояснили, что Трамп мог бы баллотироваться на пост вице-президента, а нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс в качестве номинальной фигуры возглавил бы список.

«После приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, позволив своему вице-президенту Трампу занять его пост. Одну и ту же процедуру можно использовать на нескольких выборах», — сообщил таблоид.

Двадцать вторая поправка к конституции США запрещает переизбрание только дважды избранного президента, никак не регламентируя случаи возвращения на пост из-за отставки другого главы государства, уточнило издание.

Как передавало ИА Регнум, республиканец из палаты представителей Энди Оглс 24 января внёс в конгресс резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку к Конституции США таким образом, чтобы президенты, пришедшие на второй срок с перерывом после первого, могли баллотироваться на третий. Это дало бы Трампу возможность побороться за пост в 2028 году. В ответ Оглса назвали «преданным подхалимом Трампа».

Глава Белого дома назвал возможность остаться на третий президентский срок «величайшей честью» для себя, но подчеркнул, что такая перспектива существует лишь в «фейковых заголовках».

В настоящее время Конституция США ограничивает президентство двумя сроками, независимо от того, идут они подряд или с перерывом. Вопрос о возможности Трампу в третий раз баллотироваться на пост президента связан с его шутками на эту тему после победы на выборах в ноябре. Тогда он заявил, что избиратели могли бы сказать, что Трамп «настолько хорош», что нужно «что-нибудь придумать», чтобы он снова стал главой государства.

Президент США избирается на четырёхлетний срок и может быть переизбран ещё на один срок. Такой порядок в течение столетий действовал неукоснительно, за исключением перевыборов Франклина Рузвельта на четвёртый срок во время войны. Однако после скоропостижной смерти Рузвельта в начале его четвёртого президентского срока в 1947 году была принята 22-я поправка к Конституции США, устанавливающая императивный порядок относительно двух президентских сроков (была ратифицирована 07 февраля 1951 года).

Трамп стал 45-м президентом США в 2017 году и занимал этот пост до 2021 года. Второй раз на выборах он победил в ноябре 2024 года. Инаугурация состоялась 20 января 2025 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырёхлетнего перерыва.