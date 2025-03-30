Бойцы группировки войск (ГВ) «Север» продолжают выбивать Вооружённые силы Украины (ВСУ) из Гуево в Курской области. Ожесточённые бои идут как в самом селе, так и в его окрестностях, сообщает 30 марта Telegram-канал группировки. В стремлении захватить хоть какие-то российские земли оккупанты стягивают в тот район и приграничье Сумской области всё, что могут, цепляясь за каждую позицию, сообщил «РИА Новости» 30 марта офицер 22-го мотострелкового полка северной группировки войск. Таким известием ознаменован новый, 1130-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум 72 бригада ВСУ

Судя по перехваченным радиоданным и показаниям военнопленных, бойцы ВСУ таким образом тщетно пытаются выполнить приказ главкома Александра Сырского вклиниться в российскую оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях. Ранее сообщалось, что распоряжение боевики получили перед началом российско-американских переговоров.

Вместе с тем только за 29 марта «северяне» вскрыли и уничтожили на территории Сумской области 12 штурмовых групп противника, несколько минометных расчетов и захватили арсенал боеспособных противотанковых гранатомётов NLAW западного производства.

По свидетельству российских бойцов, позиции ВСУ в районе Гуево усеяны трупами боевиков, брошенных их командованием.

«Они (погибшие украинские военнослужащие. — Прим. ИА Регнум) отдали свои жизни за лишний месяц президентства Зеленского и редкоземельные металлы ряда украинских регионов, которые отойдут компаниям Трампа. Они могли бы жить, а единственный способ выжить — это сдаться в плен российским войскам. Другого не дано!» — подчеркнули в ГВ «Север».

ВСУ оккупировали приграничье Курской области 6 августа 2024 года. С этого времени, согласно последним данным Минобороны, враг потерял там более 70 тысяч военнослужащих. 13 марта президент Владимир Путин заявил, что российские военные полностью контролируют ситуацию в Курской области, а украинская группировка находится в полной изоляции.

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