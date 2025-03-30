Москва, 30 марта, 2025, 07:51 — ИА Регнум. Песня «Труба» об эпической российской операции «Поток» по освобождению курской Суджи была написана всего за 15 минут — «по божьему провидению». Об этом «РИА Новости» рассказал автор песни Вадим Цыганов.

Донат Сорокин/ТАСС Поэт Вадим Цыганов на открытии выставки, посвященной операции «Поток»

В Екатеринбурге 25 марта прошла премьера песни. Она состоялась на площадке перед верхним Храмом-памятником на Крови. Там был установлен фрагмент трубы длиной 16 метров. Диаметр трубы соответствует диаметру той, которую использовали во время операции «Поток».

Исполнила песню супруга Вадима Вика Цыганова.

«Слова песни не шли. И тут я обратился к Господу — помоги. И, правда, через 15 минут песня была готова. Одним словом, Божье провидение», — сказал Цыганов.

Исполнительница добавила, что песня «Труба» посвящается «нашим героям — павшим и живым». А операция «Поток» не просто эпохальная, она эпическая, войдет в анналы военного искусства.

По словам Цыгановой, в песне вся сила духа русского воина, богатыря.

Как сообщало ИА Регнум, операция «Поток», в ходе которой российские военные прошли по газопроводу под Суджей, вызвала панику в рядах украинских формирований в приграничных районах Курской области. На тот момент ситуация для украинских войск в курском приграничье была уже критической.

Уточняется, что в результате начавшейся паники несколько полевых командиров украинских формирований отдали приказы об отступлении до получения дальнейших распоряжений от своего командования.

Участвовавшие в операции «Поток» бойцы спецназа «Ахмат» 13 марта в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой рассказали, что у некоторых военных в трубе начинались галлюцинации. При этом российские солдаты поддерживали друг друга, и им было морально легче идти.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов 12 марта заявил, что операция «Поток» («Труба») стала полной неожиданностью для украинской армии. В ходе нее свыше 600 российских военных прошли около 15 км по трубе и вышли в глубокий тыл врага.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 17 марта рассказал, что президент России Владимир Путин пообщался с участниками операции «Поток». Их наградят после соответствующих представлений Минобороны РФ, добавил представитель Кремля.