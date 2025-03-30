Москва, 30 марта, 2025, 07:35 — ИА Регнум. За ночь 30 марта подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над тремя регионами России шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

В Белгородской области силы ПВО сбили три вражеских дрона. В небе над Брянской областью было уничтожена два беспилотника ВСУ. Ещё один БПЛА сбили в Саратовской области.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 29 марта украинский беспилотник атаковал город Строитель. По предварительной информации, пострадавших нет. При этом известно, что в результате атаки произошло возгорание кровли двухэтажного недействующего офисного здания. Пожар оперативно ликвидировали.

Минобороны 28 марта проинформировало, что за сутки боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 320 военных и два артиллерийских орудия. Также российские силы уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии.