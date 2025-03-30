Киев, 30 марта, 2025, 07:41 — ИА Регнум. На сайтах в интернете появились в продаже военные каски, форма, сухпайки, переданные западными союзниками в качестве гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщило «РИА Новости».

Сергей Корсун ИА Регнум

На украинских сайтах можно приобрести американские, шведские, норвежские, французские, канадские и польские сухпайки. Часть из них предлагается под заказ или целыми партиями.

Кроме того, украинцы распродают спальники, противогазы, шлемы, раскладные кровати, печки, офицерскую канцелярию, литературу стран НАТО, гуманитарную помощь.

При этом цены превышают стоимость украинских аналогов.

Как сообщало ИА Регнум, журналист Такер Карлсон заявил, что киевские власти в больших количествах продавали на чёрном рынке оружие, которое поставляли Соединённые Штаты Америки. За американскую военную помощь они получали 20% от его цены. Оружие попало в руки группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и контролирующие Сирию силы.

Ещё в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин утверждал, что Украина продаёт оружие на Ближний Восток. По его словам, оттуда вооружение распространяется по всему миру. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что переданное Западом Киеву оружие активно применяется в Израиле. Коррумпированные украинские власти и раньше воровали и торговали всем, что получали: газом и нефтью, продуктами, материалами, констатировал Медведев.