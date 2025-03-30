Бангкок, 30 марта, 2025, 07:16 — ИА Регнум. До 17 человек возросло количество погибших в результате землетрясения в Бангкоке. Об этом 30 марта сообщили местные власти.

Nathalie Jamois/Keystone Press Agency/Global Look Press

По сведениям администрации, девять человек погибли при обрушении строящегося здания Управления генерального аудитора на севере Бангкока. Поисково-спасательная операция продолжается.

Во время подземных толчков в городе пострадали 32 человека, 83 — пропали без вести.

Мэр Чатчат Ситтипхан добавил, что инженерные службы проверили 723 здания в городе, два из них были признаны недостаточно безопасными.

Как сообщало ИА Регнум, произошедшее 28 марта землетрясение в Бангкоке классифицировали как крупномасштабное бедствие. Министр внутренних дел королевства Анутхин Чанвиракун, назначенный ответственным за предотвращение и ликвидацию последствий, заявил, что, как только ситуация стабилизируется, проведут комплексную оценку ущерба, в том числе определят количество погибших, разрушенных домов, потерянных источников дохода, повреждённых объектов коммунальной инфраструктуры.

В Бангкоке 28 марта после обрушения здания в результате землетрясения магнитудой 7,7 около 20 человек оказались заблокированы в шахте лифта. 70 человек считаются пропавшими без вести. Была объявлена эвакуация жителей высотных домов. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават ввела в столице страны режим чрезвычайного положения.

Землетрясение началось примерно в 09:20 мск. Толчки продолжались около 10 минут. От сейсмической активности вода из бассейнов на крышах высотных зданий в Бангкоке выплёскивалась через край, со многих высоток падали обломки.