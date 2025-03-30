Москва, 30 марта, 2025, 06:49 — ИА Регнум. Перед началом посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы РФ, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Эрик Романенко/ТАСС

«Поставщики отлично всё знают, но при этом продают людям импортные семена, которые не всходят или дают небольшие урожаи. Качественного отечественного посевного материала не хватает, и эту проблему надо решать», — пояснил парламентарий «РИА Новости».

Ежегодно, по словам Миронова, на российском рынке складывается плачевная ситуация с посевным материалом для подсобных хозяйств и огородов. При наличии программ импортозамещения россияне до сих пор зависят от поставок семян из-за рубежа. По оценкам экспертов, доля импорта семенного материала достигает 80%, однако большая часть не отличается высоким качеством.

В связи с этим необходимо увеличить государственную поддержку российских семеноводов, а также ускорить реализацию программ производства отечественных семян, предложил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2024 года президент России Владимир Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей экономики страны. Глава государства указал на большой экспортный потенциал этой отрасли. Россия, по его словам, входит в тройку крупнейших мировых экспортёров продовольствия, а по экспорту пшеницы и вовсе лидирует в мире.

Квоты на ввоз в Россию семян из недружественных стран продолжат действовать до конца 2025 года. Правительство предусмотрело такие меры для семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свёклы.