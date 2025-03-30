Москва, 30 марта, 2025, 06:44 — ИА Регнум. Информацию о новом вирусе, якобы распространяющемся в России, следует тщательно изучить, дождавшись результатов хотя бы одного исследования. Эпидемиолог Геннадий Онищенко пояснил ТАСС, что симптоматика может быть индивидуальной особенностью или осложнением от другого заболевания.

Duma.gov.ru Геннадий Онищенко

Речь идет о сообщении SHOT о вирусе, вызывающем высокую температуру и кровь при кашле.

Онищенко отметил, что в Петербурге есть институт имени Пастера, занимающийся гриппом, и в его официальном докладе нет сведений о новом вирусе.

«Скорее всего, там и не вирус, не будем нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования. Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы», — заключил эксперт.

Эпидемиолог подчеркнул, что высокая температура может быть связана с тяжелым течением другого заболевания, а кровь при отхаркивании — с индивидуальной особенностью организма.

Как сообщало ИА Регнум, в регионах России появился неизвестный вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру. При этом у пациентов отрицательные тесты на ковид и грипп. Симптомы у заболевших одинаковые — всё начинается с лёгкого недомогания, однако спустя несколько дней их состояние ухудшается.

Роспотребнадзор проверит информацию о случаях заболевания, предположительно вызванных неизвестным вирусом.

В январе главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что доминирующий в России зимой вариант гриппа (вирус А (H1N1)pdm09) способен вызывать высокую температуру, одышку, боль в груди, синюшность губ и головокружение. Эксперт добавил, что данный вирус обнаруживался в РФ и годом ранее, но в небольшом проценте случаев.