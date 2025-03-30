Вашингтон, 30 марта, 2025, 06:30 — ИА Регнум. Вопросы сдерживания Китая от захвата Тайваня являются для американской армии основными приоритетами. Об этом в секретном документе по национальной обороне для военных США заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

ABACA/ТАСС Ракетный крейсер ВМФ США проходит через Тайваньский пролив

«Китай — единственная постоянная угроза для министерства [обороны США]. Недопущение того, чтобы захват Тайваня Китаем стал свершившимся фактом, при одновременной защите США — единственный сценарий для министерства», — указал Хегсет.

По данным газеты The Washington Post, «временное стратегическое руководство по национальной обороне» министр подписал и распространил в ведомстве в середине марта.

Потенциальное вторжение КНР на Тайвань рассматривается в документе как эксклюзивный сценарий, который должен быть в приоритете по сравнению с другими возможными угрозами.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не заинтересованы в войне с Китаем, но к ней отлично подготовлены. Американский президент добавил, что не хотел бы демонстрировать это кому-либо.

В конце января издание Financial Times со ссылкой на полученные спутниковые снимки и заявления источников из разведки сообщило, что китайские военные начали строительство комплекса крупнейшего в мире армейского командного центра, размеры которого в десять раз превзойдут размеры американского Пентагона. Эксперты полагают, что там будут размещаться большие укреплённые бункеры для защиты китайских военных лидеров во время любого конфликта, включая потенциальную ядерную войну.

В 2024 году Китайская Народная Республика увеличила расходы на нужды обороны на 7,2%. Это увеличение стало крупнейшим за последние пять лет.