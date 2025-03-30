Москва, 30 марта, 2025, 06:21 — ИА Регнум. В соответствии с определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ родители должны оплачивать коммунальные услуги за своих детей до достижения ими совершеннолетия, даже если они не проживают вместе.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Поводом для суда стал иск ТСЖ в Томске к местному жителю, который не оплачивал коммунальные услуги и не осуществлял взносы на капитальный ремонт в течение пяти лет, накопив долг в размере почти 445 тыс. рублей.

Суд частично удовлетворил иск, взыскав деньги с должника и его матери, которая проживала с ним. Однако, когда дело дошло до Верховного суда, было установлено, что должник был несовершеннолетним, поэтому задолженность должна быть взыскана не с него, а с его родителей.

Поскольку суды нижестоящих инстанций не привлекли к делу отца должника, Верховный суд отправил дело на пересмотр.

Если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг возлагается на его родителей, независимо от того, проживают они вместе или нет.

Однако несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право самостоятельно оплачивать жилое помещение и коммунальные услуги. Если у несовершеннолетнего нет денег, то обязанность по оплате ЖКХ субсидиарно возлагается на его родителей.

Как сообщало ИА Регнум, повышенные пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг не будут начислять до 2027 года. Пени по-прежнему будут взиматься в соответствии с ключевой ставкой ЦБ России от 27 февраля 2022 года — 9,5%.

В июле 2024 года депутаты Госдумы предложили взыскивать долги за ЖКУ через нотариусов. По мнению парламентариев, одной из причин накопления у россиян долгов является низкий уровень платежной дисциплины — «платить в последнюю очередь или не платить вообще». Второй причиной депутаты назвали нехватку денег. Тем не менее авторы законопроекта сочли исполнительную запись нотариуса востребованным механизмом внесудебного взыскания.

Растёт количество случаев мошенничества с поддельными квитанциями за жилищно-коммунальные услуги, заявил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Чтобы избежать финансовых потерь, важно соблюдать меры предосторожности, в частности внимательно проверять реквизиты, сравнивая их с предыдущими платежами или с данными на официальном сайте управляющей компании.