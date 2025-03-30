Родители обязаны вносить за детей коммунальные платежи — ВС
Верховный суд: родители должны вносить коммунальные платежи за детей до 18 лет
Москва, 30 марта, 2025, 06:21 — ИА Регнум. В соответствии с определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ родители должны оплачивать коммунальные услуги за своих детей до достижения ими совершеннолетия, даже если они не проживают вместе.
Поводом для суда стал иск ТСЖ в Томске к местному жителю, который не оплачивал коммунальные услуги и не осуществлял взносы на капитальный ремонт в течение пяти лет, накопив долг в размере почти 445 тыс. рублей.
Суд частично удовлетворил иск, взыскав деньги с должника и его матери, которая проживала с ним. Однако, когда дело дошло до Верховного суда, было установлено, что должник был несовершеннолетним, поэтому задолженность должна быть взыскана не с него, а с его родителей.
Поскольку суды нижестоящих инстанций не привлекли к делу отца должника, Верховный суд отправил дело на пересмотр.
Если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг возлагается на его родителей, независимо от того, проживают они вместе или нет.
Однако несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право самостоятельно оплачивать жилое помещение и коммунальные услуги. Если у несовершеннолетнего нет денег, то обязанность по оплате ЖКХ субсидиарно возлагается на его родителей.
Как сообщало ИА Регнум, повышенные пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг не будут начислять до 2027 года. Пени по-прежнему будут взиматься в соответствии с ключевой ставкой ЦБ России от 27 февраля 2022 года — 9,5%.
В июле 2024 года депутаты Госдумы предложили взыскивать долги за ЖКУ через нотариусов. По мнению парламентариев, одной из причин накопления у россиян долгов является низкий уровень платежной дисциплины — «платить в последнюю очередь или не платить вообще». Второй причиной депутаты назвали нехватку денег. Тем не менее авторы законопроекта сочли исполнительную запись нотариуса востребованным механизмом внесудебного взыскания.
Растёт количество случаев мошенничества с поддельными квитанциями за жилищно-коммунальные услуги, заявил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Чтобы избежать финансовых потерь, важно соблюдать меры предосторожности, в частности внимательно проверять реквизиты, сравнивая их с предыдущими платежами или с данными на официальном сайте управляющей компании.