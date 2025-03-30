Москва, 30 марта, 2025, 05:54 — ИА Регнум. Любые удары по инфраструктуре, через которую поставляются российские энергоносители, Венгрия расценивает как атаку на свой суверенитет. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод Дружба

«Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки», — отметил он в интервью «РИА Новости».

Дипломат напомнил, что проблемой последних месяцев были украинские атаки на нефтепровод «Дружба» и его инфраструктуру, в результате возникли перебои с поставками нефти.

Сийярто одобрил принятие соглашения об отказе России и Украины от ударов по энергообъектам, тем более что в список включили инфраструктуру, по которой российские энергоносители поступают в Венгрию.

Как сообщало ИА Регнум, нефтепровод «Дружба» имеет решающее значение для снабжения Венгрии нефтью, потому что если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти прекратятся, отмечал 11 марта Сийярто, комментируя ночную атаку украинского БПЛА на измерительную станцию. Из-за ударов поставки нефти в Венгрию пришлось временно приостановить, констатировал министр.

В ночь на 11 марта над территорией России были сбиты 343 беспилотника ВСУ. В Минобороны РФ подчеркнули, что киевский режим этой атакой хотел продемонстрировать способность к продолжению боевых действий.