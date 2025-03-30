Москва, 30 марта, 2025, 05:47 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли РФ расширило перечень автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Обновлённый список опубликован на сайте ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобильный салон Mercedes-Benz

В перечень добавлены 555 моделей машин, стоимость которых превышает 10 млн рублей. При этом стоимость 252 из них составляет более 15 млн рублей.

К привычным автомобилям класса люкс таких марок, как Audi, Bentley, BMW, Aston Martin, Mercedes-Benz, Land Rover, Rolls-Royce, добавились и китайские бренды HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Aito и ряд других.

Изменения затрагивают автовладельцев, которые приобрели машину после 1 января 2022 года.

Автоэксперт Пётр Баканов в разговоре с ИА Регнум высказал мнение, что, несмотря на слухи о возможном возвращении различных зарубежных автомобильных брендов в Россию, массового ухода китайских производителей ожидать не следует. Специалист уверен, что наиболее известные марки из Китая на российском рынке останутся. Собеседник агентства усомнился, что такие бренды, как Chery, Haval, Geely или Changan, захотят потерять такой кусочек рынка.

Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее предупредил, что иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил. Мантуров отметил, что у российского руководства «хорошая память».

В Минфине 25 февраля заявили, что иностранным компаниям из недружественных государств для возвращения на российский рынок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.