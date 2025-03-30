Москва, 30 марта, 2025, 05:21 — ИА Регнум. Иностранцы, оформившие вид на жительство (ВНЖ) или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, могут с 1 апреля текущего года получить штраф до 15 тысяч рублей за водительские права другой страны. Об этом рассказал «РИА Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Avtospravochnaya.com Водительские права

Отмечается, что в 2023 году в федеральный закон о безопасности дорожного движения были внесены изменения, касающиеся иностранцев и их водительских удостоверений. Иностранные права становятся недействительными через год после вступления в силу закона.

«Срок для замены прав в упрощенном порядке истекает 1 апреля 2025 года. Управление с иностранными правами после этой даты будет считаться административным правонарушением, штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей», — указал Хаминский.

Для замены прав по категориям А и B нужно будет сдать теорию, по категориям C и D — пройти обучение в автошколе и сдать теорию и вождение, добавил юрист.

Как сообщало ИА Регнум, правила проведения медицинского освидетельствования в России на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения планируется изменить с 1 сентября 2025 года.

1 апреля 2024 года в России вступили в силу новые правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав.

В частности, получить права не могут лица, лишённые их за вождение в нетрезвом виде. Закон предусматривает запрет сдачи экзамена в течение срока действия административного наказания.