Париж, 30 марта, 2025, 04:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался загнанным в угол предлагаемым американским президентом Дональдом Трампом проектом соглашения по недрам. Об этом написала французская газета Le Monde.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский в углу

«Загнанный в угол украинский президент пытается сделать вид, что он храбрый», — отмечается в публикации.

Автор подчеркнул, что новое соглашение поставит под полный контроль США все крупные инвестиции в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины.

О кабальных для Украины условиях сделки заявляют и депутаты Верховной рады.

По мнению автора, Зеленский попал не только в угол, но и в капкан: с одной стороны, подписание соглашения расценят как предательство интересов страны, с другой — отказ от соглашения может навлечь гнев Вашингтона со всеми вытекающими последствиями для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим, вероятнее всего, не сможет принять новые условия соглашения с США о ресурсах, что приведёт к очередному витку конфликта между Вашингтоном и Киевом, это отметили в своей публикации 29 марта обозреватели The Wall Street Journal.

24 марта Трамп заявил, что стороны согласовали соглашение по редкоземельным металлам и вскоре оно будет подписано.

Источник газеты The Washington Post в руководстве киевского режима 29 марта заявил, что требования Вашингтона создают впечатление, будто Украина вела войну с США, проиграла её и теперь должна выплачивать репарации. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее заявил, что новый проект соглашения распространён на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ, предполагает фактический контроль этой сферы со стороны США и не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины.