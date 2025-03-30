Москва, 30 марта, 2025, 04:36 — ИА Регнум. Россия ознакомила Венгрию с информацией о предотвращении атак украинских беспилотников на газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА Регнум «Турецкий поток»

«(Министр иностранных дел РФ. — Прим. ред.) Сергей Лавров довёл до нашего сведения, что российские военные сумели отразить атаку беспилотников, запущенную с украинской территории в направлении объектов газопровода «Турецкий поток», — уточнил венгерский дипломат в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что нападение отразили Воздушно-космические силы России.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта пресс-служба Минобороны РФ информировала, что ВСУ тремя беспилотниками самолётного типа атаковали инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Целью атаки была остановка поставок газа в европейские страны. Все три дрона были сбиты на безопасном расстоянии от объекта.

Венгрия рассматривает нападение ВСУ на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» как посягательство на свой суверенитет, поскольку речь идёт об энергетической безопасности страны, заявил Сийярто. Он отметил, что Будапешт может заблокировать финансирование киевского режима и санкции ЕС против России.

По словам эксперта рынка нефти и газа Владимира Демидова, атака на объекты, связанные с «Турецким потоком», наносит огромный ущерб Турции и Евросоюзу. Целью таких действий может быть желание киевского режима повлиять на страны ЕС, которые отказываются помогать Украине, указал аналитик.