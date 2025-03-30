Штат Миннесота, США, 30 марта, 2025, 04:21 — ИА Регнум. Небольшой самолет потерпел крушение в городе Бруклин-парк в американском штате Миннесота. Об этом сообщил телеканал NBC News.

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Авиаинцидент произошел днём 29 марта. Самолет рухнул на жилой дом, после чего начался сильный пожар. При этом жители не пострадали.

Пассажиры и члены экипажа самолета погибли. Точное количество жертв — утоняется.

Ведется расследование крушения.

Как сообщало ИА Регнум, легкий самолет разбился 28 марта во время международного авиашоу «Авалон» в Австралии. Пилот находится в тяжелом состоянии. Самолет Pitts Special демонстрировал маневр «петля», 50-летний пилот не справился с управлением. В результате самолет упал на взлетную полосу.

В Кстовском районе возле села Новоликеево Нижегородской области 20 февраля рухнул легкомоторный самолет RV-7. На борту находились два человека. Оба получили серьезные травмы. Пилот рассказал, что воздушное судно загорелось после падения.