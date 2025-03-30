Москва, 30 марта, 2025, 04:14 — ИА Регнум. Мошенники могут использовать страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) россиян для получения доступа к аккаунту на Госуслугах. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«Важно отметить, что СНИЛС можно использовать для оформления кредитов, если у мошенников есть дополнительные данные, такие как ваш паспорт, они могут подать заявку на микрозайм», — пояснила она агентству «Прайм».

После авторизации на чужих аккаунтах мошенники могут попасть и на другие сайты. СНИЛС всё чаще фигурирует в различных схемах, в частности, при регистрации электронных кошельков или аккаунтов для маскировки нелегальных финансовых операций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее юрист Адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков рассказал, что мошенники начали запрашивать СНИЛС у граждан. Один из способов получения этих данных — фальшивые вакансии, когда злоумышленники предлагают работу и требуют предоставить этот документ. Кроме того, аферисты часто используют фишинговые сайты и предлагают «выплаты» от имени государственных органов, пояснил эксперт.

Номер СНИЛС может быть использован мошенниками для входа в учётную запись «Госуслуг». Далее они могут проводить различные манипуляции, в том числе с получением микрозаймов и запросами на различные выплаты социальных пособий, предупредил адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга Зелимхан Бициев.