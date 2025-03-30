Вашингтон, 30 марта, 2025, 04:09 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что на 100% уверен в успехе своей идеи по присоединению Гренландии к Соединённым Штатам.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, викинги, кальмар, Гренландия

«Мы получим Гренландию. Да, 100%», — заявил американский президент в интервью NBC.

Население острова, считает Трамп, якобы хочет стать частью Америки. Гренландия же необходима Соединённым Штатам для обеспечения международной безопасности, уточнил президент.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп не раз заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». По его словам, Вашингтон сможет установить контроль над Гренландией, несмотря на возражения Дании.

По мнению президента, США обеспечат безопасность Гренландии, перед которой стоят новые угрозы от России и Китая.

28 марта вице-президент США Джеймс Дэвида Вэнс заявил, что США прямо сейчас не готовы расширять военное присутствие в Гренландии, но сосредоточат усилия на инвестициях в ледоколы и военные корабли на острове. Соединённые Штаты должны обеспечить себе лидерство в Арктике для следующих поколений. Гренландии будет лучше под защитой американцев, однако у жителей острова есть право на самоопределение. США предлагают партнёрство острову, добавил вице-президент.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в конце января заявил, что Трамп «не получит» Гренландию. По его словам, судьбу острова должны решить жители, которые являются защищённым международным законодательством и Уставом ООН народом.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в свою очередь заявил, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.