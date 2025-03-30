Хургада, Египет, 30 марта, 2025, 03:42 — ИА Регнум. О начале репатриации тел российских туристов, погибших при крушении батискафа у побережья Хургады, сообщило Генконсульство РФ.

Mil.ru Батискаф

«Процесс репатриации начат. Мы выдали документы», — подтвердили дипломаты «РИА Новости».

Все расходы по транспортировке тел понесут страховые компании, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта при крушении батискафа у побережья Хургады погибли шесть россиян, в том числе двое детей. Всего в больницы доставили 21 пострадавшего, из них 14 человек — граждане РФ, трое — египтяне и трое — граждане Индии. Личность ещё одного пострадавшего устанавливали.

Авария произошла в одном километре от берега. Аппарат проводил регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На борту, помимо членов экипажа, находились 45 россиян. Туристы заплатили около 7 тыс. рублей за билеты.

В опубликованном списке пассажиров батискафа содержались пять человек с фамилией Гордеев, четверо Валиуллиных, Болдыревых, Боровковых, трое Измайловых, по двое Буценко, Никифоровых, Калгиных, Фаттаховых, Головиных.

Правоохранители установили, что лицензия на управление батискафом, принадлежащим гражданину Египта, была действительна, а капитан имел необходимую квалификацию. Его задержали, но позже отпустили под залог и подписку о невыезде.