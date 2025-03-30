Москва, 30 марта, 2025, 03:39 — ИА Регнум. В России гуляет, по всей вероятности, неизвестный вирус. У заболевших не сбивается высокая температура (до 39 градусов), которая сопровождается удушающим кашлем с кровью, при этом тесты на COVID-19 и грипп у них отрицательные. Подробности узнал SHOT.

Иван Шилов ИА Регнум Исследования

Симптомы у всех заболевших одинаковые: сначала появляется слабость и ломота в теле, но через пару дней вирус полностью «срубает» и не даёт подняться с кровати.

Одна из заболевших рассказала, что даже через неделю болезни и приёма антибиотиков кашель не проходит. На пятый день после начала болезни девушка увидела кровь при отхаркивании. Тесты на COVID-19 и грипп A и B у неё отрицательные. По её словам, врачи отмечают много случаев заражения странным вирусом, который пока не удаётся идентифицировать.

В заключении больным ставят диагноз «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточнённая — ОРВИ» и рекомендуют немедленно вызывать скорую помощь при ухудшении состояния.

По одной из версий, это может быть микоплазменная пневмония, вспышка которой наблюдалась в декабре 2024 года.

Роспотребнадзор проверит информацию о случаях заболевания, предположительно вызванных неизвестным вирусом, которая была распространена в Telegram-канале.

Специалисты Роспотребнадзора взяли ситуацию под контроль — запрашиваются все данные, связанные с этой публикацией.

Как сообщало ИА Регнум, россияне могут не беспокоиться о возможности распространения лихорадки денге в стране, заявил инфекционист Владимир Никифоров в начале марта. Специалист пояснил, что двукрылого кровососущего комара, который переносит эту болезнь, в России нет.

Роспотребнадзор держит на постоянном контроле ситуацию с лихорадкой Оропуш.

Специалисты исключили ее распространение на территории России, потому что в стране нет комаров и мух — переносчиков этой болезни. При этом туристов предупредили о риске заражения лихорадкой в странах Южной Америки, в том числе в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу и на Кубе.