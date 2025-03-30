Вашингтон, 30 марта, 2025, 03:19 — ИА Регнум. Сократить штат Института мира США (United States Institute of Peace, USIP), уволив почти всех сотрудников штаб-квартиры в Вашингтоне, решила администрация американского президента Дональда Трампа. Об этом 29 марта написала газета The Washington Post.

Laborpains.org Увольнение

«Администрация Трампа в срочном порядке уволила сотрудников Института мира США поздно вечером в пятницу, 28 марта, менее чем через две недели после того, как она принудительно отстранила от должности президента финансируемой конгрессом организации и назначила на его место миллиардера Илона Маска, агента службы DOGE США, целью которой является сокращение размеров правительства», — уточнили авторы.

Отмечалось, что увольнение коснулось от 200 до 300 человек, это почти весь персонал штаб-квартиры института. Некоторым сотрудникам за отказ от подачи заявления в суд предложили выходное пособие и продление медстраховки на один месяц.

Как сообщало ИА Регнум, после прихода к власти Дональда Трампа в США были сокращены сотни специалистов — от агентов ЦРУ до экспертов по взлому шифров в Агентстве национальной безопасности. 28 февраля пять экс-министров обороны США раскритиковали решение Трампа уволить несколько американских военачальников. Они также выразили обеспокоенность стремлением главы Белого дома «политизировать армию».

Трамп 18 февраля заявил, что дал распоряжение американскому минюсту уволить всех федеральных прокуроров, которых назначили при администрации экс-президента США Джо Байдена. Трамп пояснил, что принял такое решение с целью немедленно навести порядок и восстановить доверие сограждан.