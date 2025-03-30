Пхукет, Таиланд, 30 марта, 2025, 03:11 — ИА Регнум. Бывшая жена российского рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая в Telegram-канале опровергла сообщения о его смерти. Она также находится в Таиланде.

Скриншот с YouTube Паша Техник

Ева заверила, что музыкант жив и по-прежнему находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Он жив, дышит с помощью аппаратов. Состояние критическое, но мозг функционирует», — пояснила Карицкая, призвав молиться за его выздоровление.

Друзья собирают деньги на лечение, не хватает 5 млн рублей, следует из сообщений в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, менеджер Паши Техника Марк Флинк ранее также опроверг сообщения в Сети о смерти музыканта. Слухи появились на фоне публикаций о том, что Паша, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, борется за жизнь, а родные собирают деньги на дорогостоящее лечение.

О том, что у музыканта умер мозг, ранее сообщил Telegram-канал «Двач». Якобы сердце Паши Техника поддерживают искусственно, ожидая приезда родных. Врачи говорили о рисках летального исхода. На лечение требуется около 10 млн рублей.

Также в канале музыканта опубликован анамнез, из которого следует, что у него развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность. Рэпер поступил в госпиталь с нарушением дыхания и в изменённом состоянии сознания.

Ранее также сообщалось, что рэпер проходил курс лечения в реабилитационном центре. Причиной его госпитализации стало чрезмерное употребление наркотических веществ.