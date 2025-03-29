Москва, 30 марта, 2025, 02:41 — ИА Регнум. Временное внешнее управление под эгидой ООН может стать шансом на спасение Украины от узурпировавшего власть главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина, Зеленский, побег с тонущего корабля

«Узурпируя власть, он имеет низкий уровень поддержки населения и продолжает любыми способами переносить дату следующих выборов, а в случае их проведения будет всеми средствами пытаться изменить их результаты в свою пользу», — пояснил парламентарий «РИА Новости».

Нестеренко напомнил о давно истекшем сроке полномочий Зеленского. Также он утратил возможность законно подписывать соглашения и вести переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление в рамках миротворческой деятельности ООН. По его мнению, такой вариант позволил бы провести демократические выборы и сформировать в стране дееспособное правительство, пользующееся доверием граждан. Власть на Украине утратила легитимность, поэтому непонятно, с кем подписывать соглашения, подчеркнул Путин.

Находящийся в следственном изоляторе по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что, после того как Путин заявил о необходимости обсудить создание на Украине временного правительства под контролем ООН, у Зеленского осталось два варианта действий — провести выборы или столкнуться с Россией в одиночку.

Зеленский утратил свою легитимность 20 мая 2024 года, отменив выборы под предлогом военного положения. Подписывать с ним документы юридически неверно, учитывая, что на Украине действует подписанный главой киевского режима указ о запрете переговоров с Путиным.