Париж, 30 марта, 2025, 02:34 — ИА Регнум. Министерство внешней торговли Франции выразило недовольство в связи с «американским вмешательством». Причиной послужило то, что посольство США в Париже направило запрос нескольким французским компаниям, касающийся их внутренних программ по противодействию дискриминации.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Ведомство назвало «неприемлемым вмешательством» призыв Вашингтона к французскому бизнесу с требованием отказаться от программ инклюзивности.

«Американские вмешательства в политику инклюзивности французских компаний, например в форме угроз неоправданных таможенных пошлин, неприемлемы», — цитирует France Presse французское ведомство.

В министерстве также добавили, что Франция и Европа будут защищать свои предприятия, своих потребителей, а также свои ценности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Белый дом обратился к французским компаниям с требованием прекратить реализацию программ инклюзивности под угрозой разрыва сотрудничества, написала газета Le Figaro.

Компаниям даётся пять дней на то, чтобы подтвердить, что они соблюдают федеральные антидискриминационные законы и больше не реализуют политику инклюзивности. В случае отказа фирмам нужно представить его подробные причины, которые рассмотрят юридические ведомства США.

Сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав её дискриминационной. По его мнению, под видом такой политики в различных коммерческих и госструктурах, включая правительство, медицинскую индустрию, вузы, продвигались разного рода аморальные, унизительные и даже опасные половые и расовые предпочтения.