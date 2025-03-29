Москва, 30 марта, 2025, 02:14 — ИА Регнум. Мусульман России с праздником Ураза-байрам 30 марта поздравил президент Владимир Путин. Телеграмму опубликовала пресс-служба Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ).

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию. <…> Самого искреннего уважения заслуживает огромный созидательный вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны, в реализацию востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических проектов и инициатив», — отметил в телеграмме Путин.

Глава государства добавил, что российские мусульмане бережно относятся к историческому наследию предков, чтут заветы и традиции, приобщают к ним молодёжь. Кроме того, президент особо отметил помощь мусульман, которую они оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их близким.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Путин на встрече с верховным муфтием, председателем ЦДУМ России Талгатом Таджуддином заявил, что страна становится сильнее благодаря своему разнообразию. По словам президента, исповедующие ислам люди являются органичной, естественной частью общества. Они вносят вклад в межконфессиональное единство и согласие народов России. Путин поблагодарил Таджуддина и других религиозных лидеров за вклад в межконфессиональное единство страны. РФ на первый взгляд — сложное государство, но оно становится сильнее именно благодаря своему разнообразию, подчеркнул президент.