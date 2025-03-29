Москва, 30 марта, 2025, 02:10 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел РФ разъяснили механизм создания временных администраций по линии ООН. Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов, комментируя ТАСС заявления президента Владимира Путина по Украине, пояснил, что такие прецеденты имели место в истории и Россия или посредники по итогам переговоров могут подать такой запрос в организацию.

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Дипломат напомнил, что передача территорий под временное управление ООН имела место в Камбодже, Восточном Тиморе, Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме.

«Механизм создания временных администраций в ООН формально не закреплен. Исторически передача территорий предполагала несколько этапов и требовала соблюдения ряда условий. Первым шагом было достижение договоренности между сторонами конфликта о передаче полномочий ООН. Затем следовало обращение к всемирной организации в форме письма с просьбой о создании временной администрации», — разъяснил Логвинов.

В письме содержались согласованные общие параметры урегулирования, которые обеспечивали оперативное рассмотрение вопроса в ООН. Затем Совбез поручал генсекретарю разработать конкретные модальности временной администрации. Проект документа мог вноситься любым членом Совета. Генсекретарь готовил доклад по параметрам временной администрации, который рассматривался Совбезом. Решение о создании администрации принималось в форме резолюции Совбеза, предполагая согласие всех его членов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин предложил ввести на Украине внешнее управление. В данном случае, уточнил российский лидер, возможно введение временного управления в рамках миротворческой деятельности ООН. По мнению президента, такой вариант позволил бы провести демократические выборы и сформировать в стране дееспособное правительство, пользующееся доверием народа.

Путин ранее также неоднократно подчёркивал нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского, который отменил президентские выборы под предлогом военного положения в мае 2024 года. Кроме того, украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государства в случае введения в стране военного положения. По словам президента России, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, остальные утратили свою правомочность.

После того как президент России заявил о необходимости обсудить создание на Украине временного правительства под контролем ООН, у Зеленского осталось два варианта действий: провести выборы или столкнуться с Россией в одиночку. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в госизмене.