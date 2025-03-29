Вашингтон, 30 марта, 2025, 01:43 — ИА Регнум. Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 является главной угрозой для инфраструктуры Украины. Об этом написало американское издание The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний бомбардировщик Ту-95

«Ту-95 играет ключевую роль в уничтожении инфраструктуры Украины. <…> Эта птица создана для великих и ужасных дел. И она прекрасно выполняет свою задачу. <…> Русские сохранили душераздирающий шум своих бомбардировщиков Ту-95, потому что психологический эффект, который они оказывают на врагов, когда те слышат эти самолёты, перевешивает любой стратегический дефицит, создаваемый их обнаружением в боевых условиях», — отметили в статье.

Авторы добавили, что турбовинтовой стратегический бомбардировщик был создан в 1950-х годах, прошёл множество модернизаций и сейчас способен нести на борту массу самого современного оружия. Обновлённая версия Ту-95МС использовалась в конфликтах на Украине и в Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин отмечал, что США нагнетают напряжённость из-за полётов российской стратегической авиации, хотя сами всё время патрулируют границы РФ. Президент напомнил, что с момента распада СССР стратегические ракетоносцы не проводили воздушное патрулирование вдали от границ РФ, так как в Москве считали, что в этом уже нет никакой необходимости — мир изменился и холодная война осталась в прошлом. Однако Россия с 2007 года возобновила проведение таких полётов, это стало ответом на возросшую активность стратегической и разведывательной американской авиации в чувствительных для РФ регионах мира.