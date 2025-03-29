Москва, 30 марта, 2025, 01:27 — ИА Регнум. Роспотребнадзор проверит информацию о случаях заболевания, предположительно вызванных неизвестным вирусом, которая была распространена в Telegram-канале. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора взяли ситуацию на контроль. В администрации Telegram-канала, который распространил информацию, запрашиваются все данные, связанные с этой публикацией.

Как сообщало ИА Регнум, в регионах России появился неизвестный вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру. Об этом 29 марта написал Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что у заболевших до нескольких недель держится высокая температура, сопровождающаяся сильным кашлем с кровью. При этом у пациентов отрицательные тесты на ковид и грипп.

Симптомы у заболевших одинаковые — всё начинается с лёгкого недомогания, однако спустя несколько дней их состояние ухудшается.

Одна из женщин пояснила, что спустя несколько дней болезни и приёма лекарств кашель всё равно оставался. Врачи пока не смогли определить, чем именно болеют люди.

В январе главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что доминирующий в России зимой вариант гриппа (вирус А (H1N1)pdm09) способен вызывать высокую температуру, одышку, боль в груди, синюшность губ и головокружение. Эксперт добавил, что данный вирус обнаруживался в РФ и годом ранее, но в небольшом проценте случаев.