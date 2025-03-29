Флорида, США, 30 марта, 2025, 01:14 — ИА Регнум. Лидеры США и Финляндии Дональд Трамп и Александр Стубб за игрой в гольф обсудили покупку ледоколов. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

Wojciech Kulicki Гольф

«Президент Стубб и я с нетерпением ждём укрепления партнёрства между США и Финляндией, включающее покупку и развёртывание большого количества очень необходимых США ледоколов», — написал Трамп.

По словам американского президента, вместе со Стуббом они выиграли турнир в гольф-клубе во Флориде.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Трамп заявил, что Соединённые Штаты Америки планируют заказать производство более 40 ледоколов и превзойти Россию по количеству ледокольного флота.

В начале февраля газета The Wall Street Journal написала, что Россия обладает широкой сетью военных баз и портов в Арктике, новейшими вооружениями и самым большим ледокольным флотом в мире, это даёт ей преимущество перед США и Канадой. По данным издания, Россия обладает более чем 30 ледоколами, включая атомные, и лидирует в освоении арктических богатств. У США при этом всего три ледокола, один из которых служит уже 50 лет, а другой был выведен из эксплуатации в 2024 году после пожара.