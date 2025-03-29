Тверь, 30 марта, 2025, 01:00 — ИА Регнум. В Тверской области 29 марта был задержан мужчина, причастный к убийству 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

По информации ведомства, 34-летний житель Твери был оперативно установлен и задержан.

Следствие проверяет его на причастность к убийству несовершеннолетней девочки из деревни Рязаново Калининского муниципального округа Тверской области.

Задержанный ранее был судим.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта в лесном массиве СНТ «Ручеёк» Калининского муниципального округа было обнаружено тело 13-летней школьницы с признаками насильственной смерти. Ребенок пропал 21 марта.

СК после получения заявления о пропаже девочки возбудил уголовное дело.

Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего. Назначены дополнительные экспертизы. Также проводится допрос свидетелей.

30 января в селе Княжево Тюменской области двое неизвестных посадили в автомобиль и увезли 13-летнюю девочку. Было возбуждено уголовное дело. На следующий день машину обнаружили в Саратовской области. Похитителей задержали, девочка не пострадала. Вычислить злоумышленников удалось благодаря записям с камер наблюдения и показаниям свидетелей.

В феврале в Екатеринбурге мужчина похитил 15-летнюю немую девочку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о похищении. Похитителем оказался местный житель 1973 года рождения, его задержали и доставили на допрос. Девочку он похитил, находясь в неадекватном состоянии.