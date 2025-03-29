Тбилиси, 30 марта, 2025, 00:55 — ИА Регнум. На центральных улицах грузинской столицы вечером 29 марта началась очередная антиправительственная акция протеста. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

Митингующие собрались у здания парламента, перекрыв автомобильное движение. Акция проходит мирно, силовики на месте контролируют ситуацию.

Небольшие шествия проходили в городе в течение дня. Участники митингов к вечеру стянулись к проспекту Руставели для участия в главной акции. В руках у демонстрантов были флаги Грузии, ЕС и США, а также транспаранты. Люди требовали назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных ранее участников митингов.

Как сообщало ИА Регнум, Служба внешней разведки России информировала, что Евросоюз намерен стимулировать уличные протесты в Грузии, выплачивая каждому их участнику по 120 евро в день. ЕС хочет любой ценой вернуть Грузию на так называемый «путь демократии и евроинтеграции», брюссельские бюрократы не могут допустить потери данного оплота западного влияния в Закавказье, подчеркнули в СВР.

Грузинская оппозиция проводит акции протеста в Грузии с 28 ноября 2024 года, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке до 2028 года рассмотрения вопроса о членстве страны в Евросоюзе.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, грузинские власти проводят политику в интересах собственной страны и не хотят быть пешкой Запада. Он уточнил, что США и ЕС делают попытки спровоцировать дестабилизацию в Грузии и обострить её отношения с Россией.