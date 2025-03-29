Хургада, Египет, 30 марта, 2025, 00:42 — ИА Регнум. Капитан экскурсионного батискафа «Синдбад», который затонул в Хургаде в Египте, заявил следователям, что покинул судно последним. Об этом написал портал Al-Masry al-Youm.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

«Я был последним, кто покинул батискаф после того, как он затонул, видимость внутри него на тот момент была нулевой», — цитирует капитана портал.

Защита утверждает, что капитан ранее неоднократно просил руководство провести техосмотр батискафа и увеличить численность экипажа во время рейсов, но на просьбы реакции не последовало.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта шестеро россиян, в том числе двое детей, погибли в результате ЧП с батискафом. Судно пошло ко дну в момент посадки пассажиров. Всего на борту находились 50 человек: 45 российских граждан и пять членов экипажа.

Установлено, что лицензия на управление батискафом, принадлежащим гражданину Египта, была действительна, а капитан имел необходимую квалификацию. Его задержали, но позже отпустили под залог и подписку о невыезде.

Процесс возвращения на родину тел российских граждан, которые погибли в Хургаде, начался. Все расходы, связанные с транспортировкой погибших, покрывают страховые компании.