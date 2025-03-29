Лондон, 30 марта, 2025, 00:33 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно быть осторожнее в высказываниях о президенте Владимире Путине и не надеяться на смену власти в России. Об этом 28 марта написал британский журнал The Spectator.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Автор статьи проанализировал интервью Зеленского телеканалу Eurovision News во время визита во Францию. Глава киевского режима заявил, что конфликт завершится со сменой власти в России. В материале напомнили о распространяемых слухах о якобы болезнях Путина. Наличие подобных фейков говорит об ощущении беспомощности Киевом и Западом.

«Зеленскому следует быть осторожным в своих желаниях», — отметили в публикации.

Издание отметило, что лидер киевского режима может пожалеть о своих словах об уходе Путина. Вряд ли его преемник откажется от территорий, он также может начать перезагрузку отношений с Западом и заключить сделку без учёта интересов Украины.

Как сообщало ИА Регнум, газета «Взгляд» написала, что визит Зеленского к президенту Франции Эммануэлю Макрону обернулся для главы киевского режима саморазоблачением. Уточнялось, что Зеленский наговорил таких вещей, которые обойдутся ему и Украине дорого. Также авторы напомнили, что он в ходе поездки позволил себе хамские высказывания в адрес Путина и спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа. В ходе встречи с представителями французской прессы Зеленский признал, что согласился с американской идеей о перемирии только для того, чтобы эту идею отвергла Россия, переведя гнев Дональда Трампа на себя. Зеленский усугубляет противоречия между Евросоюзом и США, а его недальновидность приведёт лишь к тому, что разозлившаяся администрация США посадит Киев на «голодный паёк», указали в статье.

Зеленский 26 марта прибыл во Францию, где провёл встречу с французским лидером. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Макрон заявил, что миротворческие силы, которые Запад планирует направить на Украину, в случае нападения смогут дать «военный ответ».