Вашингтон, 30 марта, 2025, 00:26 — ИА Регнум. Американский миллиардер Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, предсказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера, который уходит в забвение, исчезает, когда он никого больше не интересует и когда его никуда не приглашают.

Сергей Корсун ИА Регнум Саммит мира, Зеленский

По словам Сакса, актёра, у которого репутация настолько сложного, требовательного, избалованного, капризного человека, что никто не хочет иметь с ним дело, в Голливуде заносят в так называемый «список тех, чья жизнь слишком коротка». После этого такие деятели исчезают из виду, написал инвестор в соцсети Х, комментируя сообщение одного из пользователей о том, что Зеленский отвергает предложения Белого дома и не признаёт военную помощь американцев долгом.

Миллиардер считает, что и Зеленского ждет участь капризной голливудской звезды.

Как сообщало ИА Регнум, источник газеты The Washington Post в руководстве киевского режима 29 марта заявил изданию, что требования Вашингтона создают впечатление, будто Украина вела войну с США, проиграла её и теперь должна выплачивать репарации.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк ранее заявил, что предложенный США новый проект соглашения распространён на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ, предполагает фактический контроль этой сферы со стороны США и не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины.

После того как президент России Владимир Путин заявил о необходимости обсудить создание на Украине временного правительства под контролем ООН, у главы киевского режима Владимира Зеленского осталось два варианта действий: провести выборы или столкнуться с Россией в одиночку. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в госизмене.