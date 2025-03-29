Тель-Авив, Израиль, 29 марта, 2025, 23:59 — ИА Регнум. Армия Израиля начала наземную операцию в районе города Рафаха в секторе Газа. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум Артиллерия ЦАХАЛ

«В последние несколько часов войска ЦАХАЛ начали проводить наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге Газы», — уточнили в Telegram-канале израильской армии.

Отмечается, что в рамках операции ЦАХАЛ ликвидировала инфраструктуру палестинской группировки. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам ХАМАС и «Исламского джихада» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) по всему сектору Газа.

Как сообщало ИА Регнум, по данным телеканала Asharq, Египет и Катар проводят консультации с Израилем и ХАМАС с целью добиться освобождения пяти заложников и прекращения огня в секторе Газа на 50 дней. Делегации провели несколько встреч с представителями палестинского движения в Дохе, а также дополнительные переговоры с США и самим Израилем.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия против ХАМАС в секторе Газа и нанесла массированные удары по объектам движения в анклаве. На следующий день израильские войска начали наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа для увеличения буферной зоны и создания барьера между северной и южной частями анклава.