Киев, 29 марта, 2025, 23:52 — ИА Регнум. Незадолго до своей гибели глава МВД Украины Денис Монастырский занимался расследованием продажи оружия в Африку. В этом деле были замешаны на тот момент главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинениям в госизмене.

В Telegram-канале он написал, что публикует информацию, полученную от читателей, о продаже оружия с участием Залужного и возможной связи этого с гибелью Монастырского. Нардеп прикрепил скриншоты переписок, которые, как утверждается, содержат материалы дела Службы безопасности Украины о государственной измене.

В одной из переписок один из собеседников ссылается на информацию от человека, включённого в группу СБУ по расследованию смерти Монастырского. По этим данным, дело было заказным, в нём были замешаны Буданов и Залужный.

Отмечается, что Монастырский по поручению главы киевского режима Владимира Зеленского вёл расследование в отношении Залужного по делу о продаже оружия в Африку, в частности в Чад. Собеседник написал, что в противовес этому «всплыл» банкир и агент украинской военной разведки Денис Киреев, которого «замочил департамент контрразведки СБУ Александра Поклада». Киреев участвовал в мирных переговорах с Россией и погиб в марте 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Дубинский уже заявлял о том, что предположительно крушение вертолёта, в результате которого погиб Монастырский, было организовано Зеленским. Депутат опубликовал список из 14 имен политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которые были убиты, похищены и подвергались пыткам за время правления Зеленского.

18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области возле детского сада упал вертолёт украинской госслужбы по ЧС. На борту находились глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и помощники. Погибли все, кто был на борту, а также гражданские, включая детей.

В качестве основных версий ЧП назывались ошибка пилота, диверсия, неисправность техники. Вертолёт направлялся в зону боевых действий.

Зеленский заявил, что считает крушение вертолёта «ужасной трагедией».