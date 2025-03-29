Москва, 29 марта, 2025, 23:42 — ИА Регнум. Передовые американские танки Abrams уничтожаются с использованием самодельных мин стоимостью 200 рублей. Об этом сообщили российские военнослужащие.

Иван Шилов ИА Регнум Самоходная мина

«Эта мина действительно очень дешёвая для производства — буквально 200 рублей. Мы можем за три часа изготовить целую партию таких мин. Мы буквально размениваем 200 рублей на подбитый Abrams, который стоит несколько миллионов долларов», — уточнил начальник инженерно-сапёрной лаборатории ВС РФ с позывным Раф в интервью военкору RT Максиму аль-Тури.

По словам военных, самодельные мины с лёгкостью уничтожают современные танки, такие как Abrams и Leopard, обладающие высокой броневой защитой.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта газета The New York Times написала, что из 31 танка Abrams, переданного американской стороной Украине в 2023 году, 19 были уничтожены, захвачены либо выведены из строя. При этом часть из них обездвижены беспилотниками. Все оставшиеся танки из полученной партии отвели от линии фронта.

У Запада нет такого «супер-оружия», поставка которого ВСУ переломила бы негативные для киевской армии тенденции на поле боя, подчёркивал постпред России при ООН Василий Небензя.