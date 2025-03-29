Орегон, США, 29 марта, 2025, 23:31 — ИА Регнум. Американский актер Дэнис Лерой Арндт, известный российскому зрителю по роли лейтенанта Филиппа Уокера в фильме «Основной инстинкт», скончался в возрасте 86 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter.

AP/TASS

«С тяжёлым сердцем сообщаем о кончине нашего отца. Он мирно умер в своей постели в любимом доме, в котором прожил почти 50 лет, в Эшленде, штат Орегон», — написали в некрологе дети актера.

Дэнис Арндт умер 26 марта. Ему было 86 лет.

В молодости он был пилотом вертолёта, ветераном войны во Вьетнаме, дважды награждённым медалью «Пурпурное сердце». Позже летал на вертолётах на Аляске. В какой-то момент он бросив опасную работу, переехал в Сиэтл, где друг убедил его пройти прослушивание в местном театре. Он сразу получил главную роль.

Дэнис Арндт сыграл одного из изумлённых полицейских в известной сцене, наблюдающих за Шэрон Стоун во время допроса в фильме «Основной инстинкт».

Арндт также снялся в ряде других фильмов и телесериалов, в частности, «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов», «Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей», «Снайпер 3», а также в «Коломбо» и «Сверхъестественном». Много было и театральных постановок.

Последний раз актёр выходил на съемочную площадку в 2023 году.