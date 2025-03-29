Донецк, 29 марта, 2025, 23:19 — ИА Регнум. Российским военным потребовался час для зачистки от украинских формирований населённого пункта Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил снайпер 40-й бригады морской пехоты РФ с позывным Коваль.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Крайняя задача у нас была 10 марта выдвинуться с Великой Новосёлки и маршем 10 км дойти до населённого пункта Днепроэнергия. Населённый пункт мы зачистили буквально за час», — пояснил снайпер в беседе с «РИА Новости».

В ходе зачистки были взяты в плен пятеро боевиков. Операция велась под ударами украинских БПЛА.

Днепроэнергия представляет из себя улицу частных домов, протяженностью 1 км. Штурмовики без проблем зачистили населённый пункт. ВСУ при этом попытались уничтожить своих сослуживцев, чтобы не допустить их попадания в российский плен.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта населённый пункт Днепроэнергия перешёл под контроль России после активных действий подразделений группировки «Восток». Село расположено примерно в 30 км к западу от Курахово, в Волновахском районе ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин 29 марта отметил, что подразделения Вооружённых сил России ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск). ВСУ на этом направлении пытаются проводить контратаки, как и на подступах к Дзержинску, пояснил он.

Президент Владимир Путин 27 марта на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» заявил, что ВС РФ владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства отметил, что есть основания предполагать, что российские войска противника «добьют».