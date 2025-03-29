Москва, 29 марта, 2025, 23:07 — ИА Регнум. Украинские военные начали применять FPV-дроны повышенной дальности (до 40 км) практически по всей линии фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселёв.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, FPV-дроны с увеличенной дальностью используют три системы подрыва: замыкание, с помощью микрофона, который прослушивает обстановку (потом идет подрыв), а также устанавливается акселерометр с датчиком изменения положения.

Внутри FPV-дронов встроен заряд пластида 90 г с датчиком замедления до 72 часов.

Киселёв пояснил, что эти дроны ВСУ применяют на запорожском, ореховском, дзержинском, кременском и харьковском направлениях, а также в Белгородской и Курской областях.

Военный эксперт предупредил, что такие дроны нельзя ни в коем случае поднимать и переносить. Если сбили, надо его уничтожить на месте и уйти.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения ВСУ отказались от использования тяжёлой бронетехники и атакуют Белгородскую область малыми пехотными группами и дальнобойными дронами, об этом рассказал 29 марта доброволец с позывным Демон. Ранее ВСУ пытались прорываться через границу с использованием инженерных машин разграждения, добавил боец.

Утром 18 марта ВСУ предприняли попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье. В течение дня противником было совершено пять атак. В провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники. Российские военные отразили атаки и не допустили пересечения границы. ВСУ потеряли до 60 человек.