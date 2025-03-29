Москва, 29 марта, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Процесс возвращения на родину тел российских граждан, которые погибли в результате затопления батискафа на курорте Хургада в Египте, начался. Об этом сообщили «РИА Новости» в генконсульстве РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Процесс начался, мы выдали необходимые документы», — заявили в дипведомстве.

Отмечается, что все расходы, связанные с транспортировкой погибших, покрывают страховые компании.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта шестеро россиян, в том числе двое детей, погибли в результате ЧП с батискафом «Синдбад» в Хургаде. Судно пошло ко дну в момент посадки пассажиров. Всего на борту находились 50 человек: 45 российских граждан и пять членов экипажа.

Правоохранители расследуют ЧП. Установлено, что лицензия на управление батискафом, принадлежащим гражданину Египта, была действительна, а капитан имел необходимую квалификацию. Его задержали, но позже отпустили под залог и подписку о невыезде.

Женщина и девочка из России остаются в больнице. Маленькую девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. После стабилизации состояния ее могут перевезти на лечение в Москву.

В опубликованном списке пассажиров батискафа многие фамилии повторяются: пять человек с фамилией Гордеев, четверо Валиуллиных, Болдыревых, Боровковых, трое Измайловых, по двое Буценко, Никифоровых, Калгиных, Фаттаховых, Головиных.

У российских туристов, пострадавших при крушении батискафа, медики диагностировали различные травмы.