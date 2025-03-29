Москва, 29 марта, 2025, 22:33 — ИА Регнум. Менеджер рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Марк Флинк опроверг сообщения в Сети о смерти музыканта. Об этом написал ряд Telegram-каналов. Отмечается, что такие слухи появились на фоне публикаций о том, что Паша, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, борется за жизнь, а родные собирают деньги на дорогостоящее лечение.

Соцсети Паша Техник

Журналистка Алёна Жигалова (Алёна Блин) также сообщила, что Флинк опровергает трагические слухи, назвав их сплетнями.

Флинк заявил, что, если бы Паша умер, он бы одним из первых об этом узнал.

О том, что у музыканта умер мозг, ранее сообщил Telegram-канал «Двач». Якобы сердце Паши Техника поддерживают искусственно, ожидая приезда родных.

В канале самого рэпера отмечается, что анализы на наркотики оказались отрицательными.

Как сообщало ИА Регнум, состояние пребывающего в искусственной коме рэпера Паши Техника остаётся критическим, врачи говорят о рисках летального исхода.

Также в канале музыканта опубликован анамнез, из которого следует, что у него развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность.

Рэпер поступил в медучреждение с нарушением дыхания и в изменённом состоянии сознания.

27 марта менеджер Флинк написал, что Пашу Техника экстренно госпитализировали в больницу на Пхукете (Таиланд) и ввели в искусственную кому. По его словам, команда музыканта не понимает, что с ним произошло.

28 марта в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что рэпера не могут перевезти из Таиланда в Россию из-за критического состояния.

Исполнитель находится в больнице на Пхукете, он подключён к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). На лечение потребуется около 10 млн рублей. Ранее также сообщалось, что рэпер проходил курс лечения в реабилитационном центре. Причиной его госпитализации стало чрезмерное употребление наркотических веществ.