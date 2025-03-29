Москва, 29 марта, 2025, 22:24 — ИА Регнум. Мировому сообществу необходимо самым внимательным образом прислушаться к предложению российского президента Владимира Путина о внешнем управлении на Украине под эгидой ООН. С соответствующим призывом 29 марта выступил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Он подчеркнул, что киевский режим, невзирая на эр-риядские договорённости и заявления Владимира Зеленского в их поддержку лишь нарастил количество атак по инфраструктуре российского приграничья. Украина планомерно срывает энергетическое перемирие.

«Действия киевского режима ещё раз подтверждают его не договороспособность. В этой связи предложение Владимира Путина о введении временного управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов легитимной власти приобретает особую актуальность», — добавил Слуцкий в Telegram-канале.

Лидер ЛДПР указал, что грош цена обещаниями укрофюрера. В связи с этим Вашингтону необходимо ввести жёсткий контроль за Киевом с целью обеспечения моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. При продолжении саботажа частичного перемирия со стороны Украины Россия оставляет за собой право на адекватный ответ, заключил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта ВСУ атаковали пять объектов энергетики в Белгородской области и один — в Курской, отметило Минобороны России. Удары беспилотниками наносились по белгородским объектам «Россетей» — подстанции и трансформатору. Фиксировалось повреждение техники и отключение высоковольтных линий. Тысячи потребителей остались без энергоснабжения. Кроме того, ВСУ ударили с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, фактически уничтожив объект. Несмотря на заявления Зеленского о прекращении атак на российские объекты энергетики, ВСУ лишь нарастили количество таких ударов, констатировали в Минобороны.

Путин 27 марта напомнил, что в международной практике существует возможность введения внешнего управления, это может стать отправной точкой для легитимных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которую можно передать под временное управление под эгидой ООН. По мнению президента, такой вариант позволил бы провести демократические выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием народа.

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Запрет действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств. Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, и российские военнослужащие сбили семь собственных дронов, уже направленных по целям на Украине. Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.