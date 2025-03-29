Москва, 29 марта, 2025, 21:45 — ИА Регнум. Кубанский инженер Сергей Борисенко установил на легкомоторный самолёт Ан-2 двигатель от вертолёта Ми-8, тем самым удешевив производство воздушного судна. Об этом 29 марта сообщил представитель Росавиации, его слова передаёт «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отмечается, что авиаконструктор с командой пытается усовершенствовать Ан-2 как минимум десять лет. В 2015 году на Международном авиационно-космическом салоне инженер представил самолёт ТР-301 — Ан-2 без нижнего крыла. В 2017 году Борисенко показал уже ТР-301ТB — ремоторизованную благодаря чешскому турбовинтовому двигателю M601.

«Мы на самолёт Ан-2 впервые установили двигатели ТВ2-117 от вертолёта Ми-8. Получился самолёт ТР-301/117 — типа Ан-3, ТВС-2МС, Ан-2-100, но полностью российский и в три раза дешевле», — приводит представитель Росавиации слова Борисенко.

Кроме того, авиаконструктор сообщил, что ТР-301/117 готовят к дебютному полёту, который должен состояться «через месяц-два». На данный момент специалисты приступают к сборке фюзеляжа и покраске, затем воздушное судно ждут облёт и сертификация, заключил конструктор.

Ан-2 является лёгким транспортным самолётом. Воздушное судно, известное под названием «Кукурузник», используется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолёта.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что первый полёт полностью импортозамещённого ближнемагистрального пассажирского самолёта SJ-100, у которого будет российский двигатель ПД-8, наметили на апрель 2025 года. Министр также подчеркнул, что количество планируемых к выпуску в стране магистральных самолётов до 2030 года остаётся неизменным, благодаря параллельному проведению производственных и сертификационных процессов.