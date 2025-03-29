Киев, 29 марта, 2025, 21:32 — ИА Регнум. На Украине решили создать космические войска, заявила 29 марта замглавы минобороны страны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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«У нас есть закон о космической деятельности, в котором говорится, что минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Речь идёт не только о закупке инновационных решений у инженеров, а также и о создании космических войск», — сказала Черногоренко. Её слова передаёт местное издание «Общественное».

Данное управление будет заниматься организацией взаимодействия между государственными и частными компаниями и украинским оборонным ведомством, добавила Черногоренко. Она также заявила, что Киев до 2030 года намерен обзавестись национальными спутниками, системами оповещения о воздушных тревогах и контроля космического пространства «для укрепления обороны».

Ранее правительство страны одобрило концепцию общегосударственной научно-технической космической программы на 2021–2025 годы. Отмечается, что в космической отрасли Украины планируют создать до двух тысяч новых рабочих мест. При этом ещё бывший украинский президент Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) утверждал, что Украина является «космической державой».

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал создать собственное НАТО на территории Украины, если страна не вступит в военный блок. Он также отметил, что ряд стран НАТО выступают против членства Украины в военном блоке из-за того, что с идеей вступления Украины не согласны США.